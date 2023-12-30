Мужчина арестован за убийство брата и его адвоката

Суд в Чапаевске Самарской области арестовал мужчину, которого подозревают в нападении на своего брата и убийстве его адвоката Дмитрия Калиниченко после ссоры из-за раздела имущества, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале.