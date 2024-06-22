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  • Наталья Котельникова
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Министерство труда планирует сократить долю трудовых мигрантов в 11 регионах Российской Федерации к 2025 году

Министерство труда планирует сократить долю трудовых мигрантов в 11 регионах Российской Федерации к 2025 году

Министерство труда Российской Федерации заявило о намерении сократить долю трудовых мигрантов в 11 регионах страны к 2025 году.

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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
гнать всех домой в аулы вместе с женами и детьми конченными
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