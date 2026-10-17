Враг с особым усердием и нескрываемым удовольствие (как это делали фашисты во время Великой Отечественной войны) наносит удары по мирным людям, транспорту, гражданской инфраструктуре.
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