⚡️🇺🇦🇵🇱Засветились и были уничтожены в Курском приграничье два танка PT-91 "Twardy" укронацистов, переданные Польшей💥 #ВСУ #ЗСУ #Украина #СВО #Twardy.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️🇺🇦🇵🇱Засветились и были уничтожены в Курском приграничье два танка PT-91 "Twardy" укронацистов, переданные Польшей💥 #ВСУ #ЗСУ #Украина #СВО #Twardy.
Свежие комментарии