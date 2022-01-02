Пикник на снегу. Рестораторы призывают Смольный отказаться от введения QR-кодов

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой отсрочить повсеместное введение QR-кодов до 1 февраля 2022 года или вовсе отказаться от ограничений, сообщают «Невские Новости».