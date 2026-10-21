Краснодарский краевой суд утвердил приговор Роману Безлепкину и Александру Семенцову, которые получили по году принудительных работ за небезопасный аттракцион с парашютом за катером в станице Голубицкой, где в июне 2025 года пострадали две туристки из Москвы.