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В Аргентине разогнали манифестантов, протестовавших против отмены повышения пенсий

В Аргентине разогнали манифестантов, протестовавших против отмены повышения пенсий

В Буэнос-Айресе полиция и жандармерия разогнала манифестантов, собравшихся у здания Конгресса в знак протеста против наложенного аргентинским президентом Хавьером Милеем вето на проект закона об изменении расчета пенсий с целью их повышения.

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