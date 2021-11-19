Петков огласил расширенный состав женской сборной Казахстана на матч против Франции

Главный тренер женской сборной Казахстана Калоян Петков огласил расширенный список футболистов, вызванных на выездной матч квалификации Чемпионата Мира-2023 против Франции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх