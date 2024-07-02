Тегеран пообещал масштабно помогать Ливану в случае атаки Израиля

Всемерную поддержку ливанскому движению «Хезболла» окажет Иран в случае вторжения Израиля. заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в опубликованном 2 июля интервью газете Financial Times.
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