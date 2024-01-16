Джигурда расплакался и рассказал всю правду о Волочковой и про стыдное видео

Борщ Они протрезвели и осознали, что натворили необратимое. Вероятно, именно так началось утро бывшей первой балерины большого театра Анастасии Волочковой и ее друга Никиты Джигурды, после того, как они узнали, сколько шуму вызвало видео со страстными интимными поцелуями, которое в считанные часы стало мемом.
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