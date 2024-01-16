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Джигурда расплакался и рассказал всю правду о Волочковой и про стыдное видео

Джигурда расплакался и рассказал всю правду о Волочковой и про стыдное видео

Борщ Они протрезвели и осознали, что натворили необратимое. Вероятно, именно так началось утро бывшей первой балерины большого театра Анастасии Волочковой и ее друга Никиты Джигурды, после того, как они узнали, сколько шуму вызвало видео со страстными интимными поцелуями, которое в считанные часы стало мемом.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Пьяные придурки, уже не знают как наизнанку вывернуться. А кому это надо?
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3 час.
4u4elo
чтобы лишить их заработков в России за счёт россиян, над которыми они глумятся.
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1 час.
4u4elo
Алкашиху Настю от зависти корчит, что какая-то Ивлеева  славу получила за счёт своей пошлости. Вот и решила переплюнуть состязанием на поглость.
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1 час.

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