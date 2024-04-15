Аркадий Мурылев принял участие в круглом столе по вопросам агрострахования в Псковской области

9 апреля Уполномоченный по защите прав предпринимателей участвовал в качестве эксперта в круглом столе по вопросам сельскохозяйственного страхования в Псковской области, организованным отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
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