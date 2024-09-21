Куба и МАГАТЭ подписали Национальную рамочную программу на 2024–2030 годы

Национальную рамочную программу на 2024–2030 годы подписали представители Министерства науки, технологии и окружающей среды Кубы и Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), 20 сентября сообщает Prensa Latina.
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