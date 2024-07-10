Сенатор Пушков счел упражнением в пустословии слова Байдена о проигрыше России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал "упражнением в пустословии" слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы "проигрывает" в украинском конфликте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии