ТАСС: Главным доказательством в деле генерала Попова стал перевод на карту свыше миллиона рублей

Следствие считает, что эту сумму перевел другой фигурант — генерал Олег ЦоковОсновным доказательством в уголовном деле экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, стал перевод на его карту более миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.