В Калужской области полицейские познакомили с работой экспертов-криминалистов ребят, отдыхающих в летнем лагере

В рамках акции Общественного совета при МВД России «Каникулы с общественным советом» по инициативе Общественного совета при УМВД России по Калужской области Константина Пархомина сотрудники Экспертно-криминалистического центра провели занятие для учеников регионального центра одаренных детей «Развитие», которые отдыхают в летнем лагере.
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