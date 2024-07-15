В Калужской области полицейские познакомили с работой экспертов-криминалистов ребят, отдыхающих в летнем лагере

В рамках акции Общественного совета при МВД России «Каникулы с общественным советом» по инициативе Общественного совета при УМВД России по Калужской области Константина Пархомина сотрудники Экспертно-криминалистического центра провели занятие для учеников регионального центра одаренных детей «Развитие», которые отдыхают в летнем лагере.