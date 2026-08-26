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Аргументы и Факты

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Депутат Фронмайер: Мерц сокращает немцам льготы, но финансирует Киев

Депутат Фронмайер: Мерц сокращает немцам льготы, но финансирует Киев

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах Берлина продолжать поддерживать Киев звучат на фоне сокращения льгот для немцев, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

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