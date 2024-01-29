Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open

«Я знала, что однажды ты об этом пожалеешь . Поздравляю, чемпион!! Терпение, уравновешенность и класс », – написала Шарапова, дополнив твит рождественским видео четырехлетней давности, на котором она танцует вместе с Синнером.
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