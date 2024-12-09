Руководство Китая наметило экономические цели на 2025 год

Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая провело заседание по экономическим целям на 2025 год, обсудило создание неподкупного управленческого аппарата и борьбу с коррупцией, сообщает russian.
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