Военное обозрение

2 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ольга решетникова
    Вот забыла анекдот из девяностых.... Что-то про нае**балово. Может, кто напомнит?..... В общем, так. Развели двухцвет...Премьер Финляндии...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Толи еще будет... То что экономически США идет к развалу в этом ни кто не сомневается, предварительно утопив ЕС и при...В прессе США: Зак...
  • W357 Ц753W357
    О каком дефолте может идти речь если деньги есть но их не берут , Россия может в таком случае и простить все это дело.Россия может избе...

Уровень одобрения американцами работы Джо Байдена на президентском посту опустился до антирекордной отметки

Уровень одобрения американцами работы Джо Байдена на президентском посту опустился до антирекордной отметки

Рейтинг общественного одобрения деятельности главы Соединенных Штатов гражданами страны упал до самой низкого показателя за все время его пребывания на должности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх