Глава МИД Японии назвала «душераздирающей» гибель мирных в лагере Джебалия

Министр иностранных дел Японии Еко Камикава назвала «душераздирающей» гибель гражданских лиц, в том числе женщин, стариков и детей, в результате ударов Армии обороны Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии