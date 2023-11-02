Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Хватит писать об этой шушере ! У них нет и никогда не было родины . Родина для них там ,где можно неплохо срубить баб...В полку Израиля п...
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Глава МИД Японии назвала «душераздирающей» гибель мирных в лагере Джебалия

Глава МИД Японии назвала «душераздирающей» гибель мирных в лагере Джебалия

Министр иностранных дел Японии Еко Камикава назвала «душераздирающей» гибель гражданских лиц, в том числе женщин, стариков и детей, в результате ударов Армии обороны Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа.

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