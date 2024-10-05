Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Т Н
    Конфискация - самая действенная мера. Поэтому на неё и вето!"Просто выгоните ...
  • Наталья
    Не сомневаюсь в его уме, эрудированности и тд... иначе он не был бы тем, кто есть...важно, на чьей он стороне, какие ...Алишер Усманов «р...
  • Виктор
    Дурдом.Все для чужаков: ...

В Челябинске лишившие жизни русского парня таджики попросили их строго не судить, потому что они молодые

В Челябинске лишившие жизни русского парня таджики попросили их строго не судить, потому что они молодые

Avia.pro - СМИ Вся эта история в Челябинске, где молодые таджики попросили суд "не судить строго" за убийство русского парня, звучит как фрагмент абсурдной комедии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;В Челябинске лишившие жизни русского парня таджики попросили их строго не судить, потому что они молодые&quot; - расстрелять 3,14дорасов - пусть останутся вечными молодыми!
Ответить
2 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Зачем их судят вообще? Нужно стрелять сразу, &quot;при попытке к бегству!&quot; И на суды не надо будет время тратить! Может тогда другие сами уберутся к себе в кишлак?
Ответить
2 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ишаков на русскую зону пусть там из них гюльчай и фатиму сделают.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх