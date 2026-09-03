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МИД России вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

МИД России вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за захвата российского судна «Профессор Молчанов». Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба дипведомства.

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