Немецкие левые укрепляют свои позиции в электоральном поле страны, пишет "Европейська правда". Новая политическая сила под руководством Сары Вагенкнехт, которую считают "другом Путина", способна не только войти в парламент, но и негативно повлиять на решение Берлина поддерживать Киев.
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