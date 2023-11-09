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Мировое обозрение

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Опаснее ультраправых: чем угрожает новая партия левой подруги Путина в Германии

Опаснее ультраправых: чем угрожает новая партия левой подруги Путина в Германии

Немецкие левые укрепляют свои позиции в электоральном поле страны, пишет "Европейська правда". Новая политическая сила под руководством Сары Вагенкнехт, которую считают "другом Путина", способна не только войти в парламент, но и негативно повлиять на решение Берлина поддерживать Киев.

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