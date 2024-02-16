Многомужество, или брак по-тибетски

Вот это поворот, и все с точностью до наоборот, нежели в арабских странах. В Тибете полиандрия существует с давних времен, и объясняется она здесь не любвеобильностью женщин и не их дефицитом, а, прежде всего, экономическими причинами.
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