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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николас Отаменди: «Зол из-за того, что французы пошли праздновать к членам наших семей. Этот Бальде или Баде – если хочешь праздновать, подойди к нам, и решим вопрос»

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024. После финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка.

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