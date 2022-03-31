Смертность в крае вновь превысила рождаемость: данные Приморскстата

В Приморье опубликованы демографические данные в крае за 2021 год. Так, в регионе за данный период смертность превысила рождаемость почти в два раза, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Приморскстат.
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