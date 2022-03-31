Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Короче как всегда .Идёт делёжка на чёрных , белых, полосатых и в крапинку.По 17 тысяч рубле...
  • Россиянин
    А ведь могли оставить закладки с биооружием. С теми же вирусами. Пока зима, холодно, ничего не происходит. А как толь...Брифинг начальник...
  • alik3456 Джексон
    Переходите на пелёнки и учитесь стирать-бездельники!Дети на вес золот...

Смертность в крае вновь превысила рождаемость: данные Приморскстата

Смертность в крае вновь превысила рождаемость: данные Приморскстата

В Приморье опубликованы демографические данные в крае за 2021 год. Так, в регионе за данный период смертность превысила рождаемость почти в два раза, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Приморскстат.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх