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Царьград

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Правительство Курганской области начнёт отопление с 24 сентября

Правительство Курганской области начнёт отопление с 24 сентября

24 сентября в Курганской области начнётся отопительный сезон для социальных объектов. Первый заместитель губернатора Анатолий Воробьев провёл совещание с мэрами по подготовке к зиме, включая подключение тепла в школы, сады и больницы.

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