NatMet: воздействие на молекулу NAD помогает бороться с возрастными заболеваниями

Ученые из Бергенского университета (Норвегия) установили, что недостаток молекулы NAD, или никотинамидадениндинуклеотида, может быть причиной деменции или нейродегенеративных заболеваний по мере старения организма Ученые объяснили, что все функции человеческого организма зависят от энергии, которая поступает из пищи.