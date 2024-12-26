NatMet: воздействие на молекулу NAD помогает бороться с возрастными заболеваниями

Ученые из Бергенского университета (Норвегия) установили, что недостаток молекулы NAD, или никотинамидадениндинуклеотида, может быть причиной деменции или нейродегенеративных заболеваний по мере старения организма Ученые объяснили, что все функции человеческого организма зависят от энергии, которая поступает из пищи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Си Цзиньпин назвал свой любимый русский роман, который его вдохновляет
- Врач Сережина: холодец и запеченное мясо или рыба относятся к полезным новогодним блюдам
- Рыба с картошкой в духовке с душистыми травами наполнит ваш дом ароматами Средиземноморья, напоминающими об отдыхе в Италии, Греции или Испании.
Свежие комментарии