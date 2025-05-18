Пылающий удар по логистике, как ВСУ теряют технику и наемников под шквалом огня: Карта специальной военной операции на Украине на 18 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНочь на 17 мая ознаменовалась новой волной интенсивных ударов со стороны российских вооружённых сил по военной инфраструктуре Украины.