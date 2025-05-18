Пылающий удар по логистике, как ВСУ теряют технику и наемников под шквалом огня: Карта специальной военной операции на Украине на 18 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНочь на 17 мая ознаменовалась новой волной интенсивных ударов со стороны российских вооружённых сил по военной инфраструктуре Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии