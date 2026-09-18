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Axios: Трамп планирует впервые встретиться с Делси Родригес на полях ГА ООН

Axios: Трамп планирует впервые встретиться с Делси Родригес на полях ГА ООН

Президент США Дональд Трамп планирует впервые провести встречу с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

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