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The Eurasia Daily news agency

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Trump: agreement with Denmark on Greenland resolves all US concerns

Trump: agreement with Denmark on Greenland resolves all US concerns

US President Donald Trump said that the agreement between the States and Denmark on American control over Greenland in the field of security meets all Washington's concerns.

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