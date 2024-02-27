Армия США выпустила 280 страниц обзора о вооруженных силах РФ

Эксперты американской армии подготовили учебный материал о войсках России и ее тактике. Авторы не стали рассматривать конфликт на Украине, но предупредили, что Москва может и дальше использовать в своих целях регионы с "этническими русскими".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии