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России предложили создавать вооруженные отряды резервистов

России предложили создавать вооруженные отряды резервистов

В России необходимо вооружать гражданское население, готового давать отпор любой опасности. Об этом в своём видеоблоге заявил много работавший в Сирии военкор из Одессы Олег Блохин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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