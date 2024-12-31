В России необходимо вооружать гражданское население, готового давать отпор любой опасности. Об этом в своём видеоблоге заявил много работавший в Сирии военкор из Одессы Олег Блохин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии