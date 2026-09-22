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Более 200 тыс. рублей суд взыскал с авиакомпании из-за задержки рейса

Более 200 тыс. рублей суд взыскал с авиакомпании из-за задержки рейса

Уссурийский районный суд взыскал с АО «Авиакомпания «Сибирь» более 200 тыс. рублей. Из-за задержки рейса Владивосток — Шанхай приморец со своей семьей не успел на стыковочный рейс до Сеула.

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