В Британии поставят на вооружение самолет следующего поколения к 2035 году

Истребитель следующего поколения, разрабатываемы в рамках глобальной программы боевой авиации совместно с Великобританией, Японией и Италией, поступит на вооружение в 2035 году, 14 апреля сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.
Истребитель следующего поколения, разрабатываемы в рамках глобальной программы боевой авиации совместно с Великобританией, Японией и Италией, поступит на вооружение в 2035 году, 14 апреля сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.
Свежие комментарии