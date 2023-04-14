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В Британии поставят на вооружение самолет следующего поколения к 2035 году

В Британии поставят на вооружение самолет следующего поколения к 2035 году

Истребитель следующего поколения, разрабатываемы в рамках глобальной программы боевой авиации совместно с Великобританией, Японией и Италией, поступит на вооружение в 2035 году, 14 апреля сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.

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