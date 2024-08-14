"Известия": объемы выдачи ипотеки в РФ в июне рухнули в три раза

В июле текущего года российские банки выдали ипотечных кредитов на 292 млрд рублей. Это в 2,9 раза ниже аналогичных кредитных показателей июня, сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующие данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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