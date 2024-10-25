Долгожданное открытие Синих мостов в Калуге опять откладывается

В Калуге ситуация с ремонтом Синих мостов продолжает будоражить жителей: после открытия моста 31 августа с оговоркой, что это был лишь «технический запуск», путепровод вновь перекрыли 21 октября для укладки финального слоя асфальтаВ Калуге ситуация с ремонтом Синих мостов продолжает будоражить жителей: после открытия моста 31 августа с оговоркой, что это был лишь «технический запуск», путепровод вновь перекрыли 21 октября для укладки финального слоя асфальта.