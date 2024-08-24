В Северной Осетии полицейские нашли потерянный телефон и вернули его владелице

Наряд ОБППСП ОМВД России по Моздокскому району в составе командира 1 взвода 1 роты младшего лейтенанта полиции Мурата Асхабова, сержанта полиции Эмилии Кузнецовой и младшего сержанта полиции Марата Дзокаева нес службу в излюбленном месте отдыха жителей и гостей Моздока – в Парке Победы.
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