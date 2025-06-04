Нанесены удары по одесскому аэродрому «Школьный», промпредприятиям из сферы ВПК в Харькове и Запорожье

В ночь на 4 июня российские Вооружённые силы отработали различными средствами огневого поражения по различным объектам противника в ряде регионов Украины и на оккупированных им территориях новых регионов России.
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