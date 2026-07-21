This Sex Robot Is Going To 'Teach' Your Kids In Schools Authored by Steve Watson via Modernity News, A rural New York school district on the Seneca Nation reservation is set to become one of the first in the United States to place a lifelike humanoid robot in front of high school students.
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