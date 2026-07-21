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Zero Hedge

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This Sex Robot Is Going To 'Teach' Your Kids In Schools

This Sex Robot Is Going To 'Teach' Your Kids In Schools

This Sex Robot Is Going To 'Teach' Your Kids In Schools Authored by Steve Watson via Modernity News, A rural New York school district on the Seneca Nation reservation is set to become one of the first in the United States to place a lifelike humanoid robot in front of high school students.

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