Браки с иноверцами Церковь не одобряет...

На днях произошло, увы, достаточно прецедентное событие: некий батюшка Александр Абакумов (никогда ранее не слышала о нём до этого скандала), который, как пишут в этих ваших интернетах, давно уже не столько священник, сколько блоггер, заявил, что православным девушкам можно выходить замуж за мусульман:- Можно ли выйти замуж, если муж другой веры или неверующий?- Можно.