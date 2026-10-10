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Царьград

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Врач назвал шесть пищевых привычек, которые день за днём ведут к инсульту

Врач назвал шесть пищевых привычек, которые день за днём ведут к инсульту

Инсульт не приходит внезапно. Мы зарабатываем его годами — каждый день, с каждым приёмом пищи. Сосуды постепенно теряют эластичность, в их стенках формируются атеросклеротические изменения, просвет артерий сужается.

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