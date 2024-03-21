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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии сотрудники ОВМ Правобережного района провели акцию по популяризации госуслуг в электронном виде

В Северной Осетии сотрудники ОВМ Правобережного района провели акцию по популяризации госуслуг в электронном виде

В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Правобережному району рассказали жителям о преимуществах пользования Единым порталом госуслуг.

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