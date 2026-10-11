James Talarico 'Disappeared' To A Mental Health Facility: Report On Sunday morning, independent journalist Nick Sortor gave James Talarico an ultimatum regarding his mysterious two-week absence from the campaign trail.
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