Северный завоз в арктические районы Якутии обеспечивают несколько перевозчиков и грузоотправителей, и в настоящее время всеми участниками перевозок при плане 321,7 тысячи тонн грузов для Арктики отгружено 302,7 тысячи тонн (94,1% от плана) и доставлено 275,6 тысячи тонн (85,7%).