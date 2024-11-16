В России пройдет Всероссийский военно-патриотический диктант

18 ноября в 10 часов утра по московскому времени стартует просветительская акция Всероссийский военно-патриотический диктант, который организует учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
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