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Россиян и белорусов допустят до Азиатских игр в нейтральном статусе и без права бороться за медали

Россиян и белорусов допустят до Азиатских игр в нейтральном статусе и без права бороться за медали

Российские и белорусские спортсмены будут допущены до участия на Азиатских играх-2023. Inside the Games сообщает, что 500 спортсменов из этих стран получат допуск на соревнования, которые пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября.

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