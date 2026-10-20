© Mario Anzuoni/ReutersМодель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поддержала сестру Кайли, которую раскритиковали после участия в шоу Victoria's Secret.
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