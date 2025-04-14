Первая мировая продуктовая

Обрушение объемов поставок продовольствия из США в Китай из-за запредельных взаимных ввозных пошлин приведет к перестройке всей мировой торговли продовольствиемAP PHOTO/CHARLIE NEIBERGAL В случае разрастания торговой войны США с Китаем американским фермерам придется пересмотреть свои производственные планычитайте на monocle.