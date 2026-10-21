Когда я впервые увидел проект изменений по налогообложению процентов по вкладам, первая мысль была о том, насколько привычная нам логика расчёта может быстро устареть.
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